25 апреля 2023, 13:27
Врач Чиркова заявила, что соревнования по скоростному поеданию пищи нарушают принципы здорового питания
Соревнования по быстрому поеданию пищи перегружают желудочно-кишечный тракт, полностью нарушая принципы здорового питания. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила врач-терапевт Ольга Чиркова.
Медик объяснила, что проглатывание большого количества пищи нарушает выработку желудочного сока, желчи и ферментов поджелудочной железы.
Реклама
«Регулярное быстрое и избыточное питание ведет к метаболическому синдрому, что может привести в дальнейшем к ожирению, сахарному диабету, заболеваниям сердечно-сосудистой системы», — добавила терапевт.
Такие турниры требуют нескольких разгрузочных дней, а также отказа от тяжелой пищи. Кроме того, человек должен употрбелять достаточное количество воды.
Ранее в Москве прошел чемпионат по поеданию хинкали. Победитель Андрей Тюрнин за одну минуту 16 секунд смог съесть 25 штук.
Еда
Врачи
Реклама
Реклама