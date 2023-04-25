Здоровье 25 апреля 2023, 13:27 Врач Чиркова заявила, что соревнования по скоростному поеданию пищи нарушают принципы здорового питания

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Соревнования по быстрому поеданию пищи перегружают желудочно-кишечный тракт, полностью нарушая принципы здорового питания. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила врач-терапевт Ольга Чиркова.

Медик объяснила, что проглатывание большого количества пищи нарушает выработку желудочного сока, желчи и ферментов поджелудочной железы.

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«Регулярное быстрое и избыточное питание ведет к метаболическому синдрому, что может привести в дальнейшем к ожирению, сахарному диабету, заболеваниям сердечно-сосудистой системы», — добавила терапевт.

Такие турниры требуют нескольких разгрузочных дней, а также отказа от тяжелой пищи. Кроме того, человек должен употрбелять достаточное количество воды.

Ранее в Москве прошел чемпионат по поеданию хинкали. Победитель Андрей Тюрнин за одну минуту 16 секунд смог съесть 25 штук.