Здоровье 05 сентября 2023, 11:44 Врач Чиркова: витамины C и D помогут облегчить состояние больных гриппом

Читать 360tv в

Употребление витаминов C и D в высоких дозировках способно облегчить симптомы гриппа. Об этом сообщила врач Ольга Чиркова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, помимо витаминов больным следует пить как можно больше теплой жидкости. В качестве напитков отлично подойдут отвар из шиповника, морс и чай с добавлением меда, лимона и имбиря.

Реклама

Чиркова также отметила, что для облегчения самочувствия нужно соблюдать постельный режим и не пытаться перенести болезнь «на ногах», сообщил сайт kp.ru.