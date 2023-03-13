13 марта 2023, 14:21
Врач Чиркова рассказала о главных причинах переедания
Многие люди продолжают испытывать чувство голода даже на сытый желудок. О причинах постоянных перееданий рассказала терапевт Ольга Чиркова в беседе с News.ru.
По словам специалиста, боязнь появления чувства голода может стать причиной срывов. Также к перееданиям приводят частые мысли о вредной еде и употребление пищи после 23:00.
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Врач подчеркнула, что зачастую люди не знают чувство меры в еде во время просмотра телевизора и работы за компьютером. Кроме того, причинами перееданий могут стать негативные эмоции и обыкновенная скука. Чиркова отметила, что срывы могут произойти из-за некачественного сна, появления чрезмерной тревожности и снижения работоспособности.
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