Здоровье 16 января 2024, 15:49 Врач Чиркова рассказала, что выправить осанку помогут йога, пилатес, плавание, ходьба на лыжах

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Для того, чтобы улучшить состояние спины и осанки, можно пойти на занятия йогой, пилатесом, на плавание или ходьбу на лыжах. Об этом сайту NEWS.ru сообщила врач-терапевт Ольга Чиркова.

Имея проблемы со спиной, главное — выполнять комплекс упражнений, растягивающий и тренирующий соответствующие мышцы.

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«В случае проблем с осанкой необходима консультация с врачом ЛФК, который подберет индивидуальный комплекс упражнений», — сказала врач.

Неправильная осанка не только портит внешний вид, но и влияет на здоровье органов, вызывает бессонницу и головные боли, изжогу.