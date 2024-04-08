Здоровье 08 апреля 2024, 13:57 Врач Чиркова рассказала, что положительный эффект от ходьбы начинается с 4 тысяч шагов в день

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Врач-терапевт Ольга Чиркова в беседе с изданием NEWS.ru рассказала, что цифра в 10 тысяч шагов в день закрепилась после появления в Японии первого в мире шагомера. Однако можно точно сказать, что положительный эффект от ходьбы начинается уже с четырех тысяч шагов.

Людям моложе 60 лет рекомендуется нахаживать 8-10 тысяч, а тем, кто старше этого возраста — до 6-8 тысяч в день. Чтобы нашагать норму, врач советует по дороге на работу выйти на остановку раньше нужной.

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Тем, кто страдает заболеваниями опорно-двигательного аппарата, не стоит нахаживать отметку в 10 тысяч, добавила медик.