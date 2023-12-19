Здоровье 19 декабря 2023, 18:26 Врач Чиркова рассказала, что маленькие дети могут есть снег при железодефицитной анемии

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Врач-терапевт Ольга Чиркова в беседе с изданием NEWS.ru рассказала, почему маленькие дети часто едят снег. Иногда это связано с копированием поведения сверстников, а иногда может сообщать о железодефицитной анемии.

При этом заболевании, как объяснила специалист, могут меняться вкусы и появляться желание съесть что-то несъедобное.

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«Есть снег в городе не надо ни детям, ни взрослым. Здесь много автомобилей, разных предприятий, а также коммунальные службы с реагентами. Поев такого снега, можно получить отравление», — добавила Чиркова.