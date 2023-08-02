Здоровье 02 августа 2023, 12:25 Врач Чиркова: при гастрите не стоит есть сырые овощи и употреблять алкоголь

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При гастрите любого типа пациентам запрещается употреблять алкогольные напитки, сырые овощи и острую еду. Об этом рассказала врач-терапевт Ольга Чиркова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, также людям с гастритом следует исключить из рациона маринованные блюда, лук, чеснок и хлебобулочные изделия. Кроме того, не рекомендуется есть белокочанную капусту, мороженое и кофе.

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Врач посоветовала пациентам с заболеваниями ЖКТ отказаться от курения и принимать пищу маленькими порциями.