Здоровье 10 января 2024, 15:47 Врач Чиркова посоветовала качать мышцы брюшного пресса и ягодиц для здоровья поясницы

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Врач-терапевт Ольга Чиркова в беседе с изданием NEWS.ru порекомендовала россиянам, которые время от времени страдают болями в пояснице, прокачивать мышцы брюшного пресса и ягодиц.

Медик также добавила, что хорошо прокачанные ягодицы являются залогом здоровья коленных суставов.

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«При болях в пояснице прежде всего необходимо проконсультироваться с невропатологом, который, возможно, назначит рентгенологическое исследование, предложит комплекс ЛФК и процедуры физиотерапии», — сказала Чиркова.

Она отметила, что для каждого человека будет эффективен свой комплекс упражнений.