Здоровье 01 апреля 2024, 11:32 Врач Чиркова: налет на языке сигнализирует о патологиях ЖКТ

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Появление налета на языке может сигнализировать о наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта и развитии эндокринных нарушений. Об этом рассказала врач-терапевт Ольга Чиркова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, налет белого цвета укажет на проблемы с желудком, желтого — на неправильную работу желчевыводящей системы. При возникновении бело-серого налета стоит проверить работу поджелудочной железы.

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«Язык — зеркало организма, он должен быть чистым, влажным, розовым, с гладким ровным краем и хорошо заметными сосочками. Небольшой тонкий утренний налет, легко удаляемый зубной щеткой, не является патологией», — отметила врач.