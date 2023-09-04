Здоровье 04 сентября 2023, 15:27 Врач Чиркова: большое количество жидкости и витамин C помогут облегчить состояние при гриппе

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Облегчить симптомы гриппа и улучшить общее самочувствие помогут витамин С и большое количество теплой жидкости. Об этом сообщила терапевт Ольга Чиркова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, больному следует как можно больше пить морса, отвара шиповника и чая с добавлением имбиря, меда, лимона. Помимо витамина С облегчить состояние при гриппе способны аскорутин и витамин D.

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Врач посоветовала больным не пытаться переносить грипп «на ногах» и соблюдать постельный режим.