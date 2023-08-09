Здоровье 09 августа 2023, 16:13 Врач Чернышова: заражение сальмонеллами может произойти, когда мясо не прожаренное

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Врач-паразитолог, кандидат биологических наук Елена Чернышова в беседе с изданием Ura.ru прокомментировала сообщение о том, что Роскачество обнаружило в курином фарше, который продавался в российских магазинах, сальмонеллы и другие бактерии.

По словам медика, эти паразиты не представляют опасности, поскольку после прожарки мяса они просто исчезают. Заражение может произойти лишь в том случае, если продукт не поддавался термической обработке.

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«Заражение часто происходит, когда мясо не прожаренное, не проваренное: вяленое или сырое, то есть при неправильной кулинарной обработке», — отметила Чернышова.

В этом плане молочная продукция представляет большую опасность. Риск заражения паразитами при ее употреблении гораздо выше, заключила специалист.