Здоровье 13 июля 2023, 11:45 Врач Чернышова заявила, что здоровому человеку можно есть не более 25 граммов сахара в день

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Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с изданием «Москва 24» рассказала, что здоровый человек может съедать за день не более 25 граммов сахара, либо пять-шесть чайных ложек.

По словам медика, избыток сахара в рационе может привести к проблемам со здоровьем. Например, человек может набрать вес, а это, в свою очередь, увеличит риски развития хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета.

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Врачи утверждают, что сахар поддерживает воспалительные процессы. Человек рискует столкнуться с атеросклерозом и отложением бляшек.