Здоровье 26 июля 2023, 17:46 Врач Чернышова: во время работ на даче можно заразиться гельминтозом, столбняком и другими инфекциями

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Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с изданием «Москва 24» рассказала, что во время работ на даче существует риск заражения гельминтозом, столбняком и другими инфекциями.

Медик объяснила, что в навозе, которыми удобряют почву, могут находиться яйца паразитов. Если плохо промыть овощи и фрукты, то частицы паразитов могут попасть в наш организм.

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Столбняк — это инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему. Заразиться им можно, если в рану во время работ на огороде попала почва. У человека, который работает с землей, должна быть прививка от инфекции, добавила Чернышова.