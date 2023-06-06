Здоровье 06 июня 2023, 13:44 Врач Чернышова: усталость у пожилых людей является проявлением анемии

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Нехватка железа в организме может стать причиной появления усталости у пожилых людей. Об этом сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, неприятный симптом возникает из-за недостатка кислорода в организме при анемии. Также усталость сигнализирует о нарушениях в работе печени и почек.

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Кроме того, плохое самочувствие у пожилых людей может возникать из-за проблем с сердечно-сосудистой системой и при атеросклерозе.