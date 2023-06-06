06 июня 2023, 13:44
Врач Чернышова: усталость у пожилых людей является проявлением анемии
Нехватка железа в организме может стать причиной появления усталости у пожилых людей. Об этом сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москвой 24».
По словам специалиста, неприятный симптом возникает из-за недостатка кислорода в организме при анемии. Также усталость сигнализирует о нарушениях в работе печени и почек.
Реклама
Кроме того, плохое самочувствие у пожилых людей может возникать из-за проблем с сердечно-сосудистой системой и при атеросклерозе.
Пенсионеры
Врачи
Реклама
Реклама