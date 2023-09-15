Здоровье 15 сентября 2023, 11:17 Врач Чернышова сообщила, что атеросклероз и заболевания почек могут привести к развитию артериальной гипертонии

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Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с изданием «Москва 24» рассказала, что атеросклероз и заболевания почек почем опасны тем, что могут спровоцировать развитие артериальной гипертонии.

Из-за атеросклероза в теле человека формируются бляшки, которые затрудняют движение крови по сосудам. Чтобы кровь все же поступала к органам, увеличивается давление. Кроме того, гипертония может развиваться при болезнях почек, например, при опухоли надпочечников.

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При избыточном весе человек также может столкнуться с повышением давления, добавила медик.