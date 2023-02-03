Здоровье 03 февраля 2023, 15:51 Врач Чернышова рассказала о распространенной ошибке во время лечения кашля Врач Чернышова посоветовала не заниматься самолечением при кашле

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Многие люди, столкнувшись с кашлем, предпочитают не обращаться к врачам, а лечить заболевание самостоятельно. Однако подобный подход может лишь навредить организму. Такой информацией поделилась врач-терапевт Надежда Чернышова. Об этом сообщила «Москва 24».

«Основная ошибка — это не понять причины беспокоящего вас кашля. Это самостоятельное лечение без постановки диагноза», — пояснила медик.

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Специалист рассказала, что существует множество различных причин возникновения кашля. Он может развиться как побочный симптом при приеме гипотензивных препаратов. Также спровоцировать подобное состояние может аллергия, вирус или воспаление легких. При этом ко всем из вышеперечисленных случаев требуется различный подход.

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«Бессмысленно пить какие-то средства, например выводящие мокроту, когда причина не в этом. При коклюше такие лекарства никакого эффекта не принесут и человек быстрее не выздоровеет», — рассказала Чернышова.

Кроме того, если вовремя не вылечить болезнь, она может стать причиной серьезных осложнений.