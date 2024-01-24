Здоровье 24 января 2024, 19:14 Врач Чернышова рассказала, что закаливание полезно для укрепления сердечно-сосудистой системы у людей старше 50 лет

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Закаливание — один из способов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в возрасте старше 50 лет. Об этом сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова, передала «Вечерняя Москва».

По словам медика, человеку даже пойдет на пользу подойти босиком к балконной двери в зимнее время, чтобы сосуды среагировали на перемену температуры и сократились.

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«Как только ноги возвращаются в тепло, сосуды расширяются вновь. По этому же принципу работает закаливание», — пояснила Чернышова.

Закаливание позволяет улучшить иммунитет и бороться с метеозависимостью. У человека, который занимается закаливанием, вероятность простуд резко сокращается, добавила врач.