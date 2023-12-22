Здоровье 22 декабря 2023, 12:58 Врач Чернышова: препараты с ферментами обязательно должны быть в новогодней аптечке

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Лекарственные препараты с ферментами, которые помогут организму после веселого времяпрепровождения и бурного застолья, обязательно должны быть в новогодней аптечке. Об этом сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Life.

По словам специалиста, их стоит принимать, если возникли сложности с пищеварением после обильной и жирной пищи. Также в аптечку стоит добавить антигистаминные препараты и средства с аскорбинкой от похмелья.

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«„Энтеросгель“ тоже неплохая вещь, которую можно выпить после застолья для того, чтобы уменьшить всасывание вредных веществ», — отметила врач.