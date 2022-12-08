08 декабря 2022, 23:39
Врач Чернышова посоветовала не запивать таблетки горячими напитками
Врач Чернышова заявила, что чай и кофе могут снизить эффективность таблеток
Не стоит запивать таблетки чаем и кофе, так как данные напитки могут снизить эффективность препаратов. Таким мнением поделилась врач-терапевт Надежда Чернышова, сообщил сайт News.ru.
Чай и кофе, отметила специалист, способны выступить в качестве адсорбентов. Они могут впитать лекарство, помешав ему всосаться в стенки желудка. Кроме того, данные напитки влияют на химические свойства некоторых лекарств.
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Чернышова посоветовала запивать таблетки исключительно чистой водой, написало Nation News.
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