Здоровье 08 декабря 2022, 23:39 Врач Чернышова посоветовала не запивать таблетки горячими напитками Врач Чернышова заявила, что чай и кофе могут снизить эффективность таблеток

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Не стоит запивать таблетки чаем и кофе, так как данные напитки могут снизить эффективность препаратов. Таким мнением поделилась врач-терапевт Надежда Чернышова, сообщил сайт News.ru.

Чай и кофе, отметила специалист, способны выступить в качестве адсорбентов. Они могут впитать лекарство, помешав ему всосаться в стенки желудка. Кроме того, данные напитки влияют на химические свойства некоторых лекарств.

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Чернышова посоветовала запивать таблетки исключительно чистой водой, написало Nation News.

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