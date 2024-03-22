Здоровье 22 марта 2024, 10:36 Врач Чернышова посоветовала не принимать на постоянной основе омега-3

Читать 360tv в

Пить препараты на постоянной основе, содержащие омега-3, необходимо тем людям, у которых имеются медицинские показания. Об этом изданию Pravda.ru рассказала врач-терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова.

Лучше всего обратиться к врачу, чтобы он дал направление на анализы. Восполнить недостаток полиненасыщенных жирных кислот можно и при помощи питания, включив в рацион рыбу жирных сортов, передала «Вечерняя Москва».

Реклама

Как пояснила медик, количество омега-3 и частота употребления добавки зависят от работы выделительных органов, а именно от печени и почек.