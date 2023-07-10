Здоровье 10 июля 2023, 12:35 Врач Чернышова порекомендовала гипертоникам не отказываться от физической активности

Читать 360tv в

Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с изданием «Москва 24» порекомендовала людям, которые страдают гипертонической болезнью, не отказываться от физической активности.

Медик объяснила, что за счет физических упражнений перераспределяется кровь, тем самым улучшая состояние сосудистой стенки. Но заниматься следует лишь тогда, когда давление в норме, добавила терапевт.

Реклама

Чернышова таке порекомендовала не пренебрегать сном и вовремя ложиться спать, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на нервную систему.