02 августа 2023, 14:51
Врач Чернышова: недостаток сна приведет к диабету в случае предрасположенности человека к этому заболеванию
Дефицит качественного и полноценного сна может стать причиной развития сахарного диабета только в том случае, если у пациента есть предрасположенность к этому заболеванию. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова «Москве 24».
По словам специалиста, при недостатке ночного отдыха организм плохо реагирует на изменение внешней среды, он не в силах утилизировать глюкозу в быстрые сроки.
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Кроме того, дефицит сна грозит снижением иммунитета, также на его фоне может повыситься артериальное давление.
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