20 ноября 2023, 19:08
Врач Чернышова: не стоит спать на одном комплекте белья дольше 3 недель
Частота смены постельного белья зависит от индивидуальных особенностей человека, однако спать на одном комплекте не стоит дольше трех недель. Об этом сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова, передала «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, для выявления оптимальной частоты нужно учитывать, заправляется ли постель в течение дня. Так, в среднем менять белье лучше в промежутке от одной до трех недель.
Реклама
Людям с чувствительной кожей и предрасположенностью к раздражениям Чернышова посоветовала перед покупкой белья проконсультироваться с врачом.
Врачи
Реклама
Реклама