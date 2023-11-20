Здоровье 20 ноября 2023, 19:08 Врач Чернышова: не стоит спать на одном комплекте белья дольше 3 недель

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Частота смены постельного белья зависит от индивидуальных особенностей человека, однако спать на одном комплекте не стоит дольше трех недель. Об этом сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, для выявления оптимальной частоты нужно учитывать, заправляется ли постель в течение дня. Так, в среднем менять белье лучше в промежутке от одной до трех недель.

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Людям с чувствительной кожей и предрасположенностью к раздражениям Чернышова посоветовала перед покупкой белья проконсультироваться с врачом.