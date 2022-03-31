Врач Чернышова дала советы людям с аллергией на пыльцу

Аллерголог Екатерина Чернышова рассказала, что делать аллергикам в сезон цветения. Об этом сообщила ТСН24.

Она рекомендовала пореже выходить на улице, особенно по утрам и в жаркие дни. В квартире следует почаще убираться и установить кондиционер. При проветривании лучше закрыть окна влажной марлей — так меньше пыльцы проникнет в помещение. Также не стоит сушить белье на балконе.

Кроме того, нужно почаще промывать нос и принимать антигистаминные препараты. В период обострения заболевания желательно отложить необходимые операции.