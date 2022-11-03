Врач Чернышева посоветовала использовать горчичный гель при простуде | 360°

03 ноября 2022, 14:33
Врач Чернышева посоветовала использовать горчичный гель при простуде
Многие аптеки продают так называемый горчичный гель, который эффективен в лечении простуды. Об этом изданию NEWS.ru расказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Горчичный гель нужно наносить руками, а затем надеть шерстяной свитер для лучшего согревания.
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«Нанести, надеть шерстяной свитер, желательно который покалывает и в нем полежать. Это будет хорошая согревающая процедура с рефлекторным воздействием на легкие», — сообщила медик.
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При этом она напомнила, что горчичники нельзя накладывать при повышенной температуре. В случае бактериальной инфекции пациента лечат антибиотиками.
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