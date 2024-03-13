Здоровье 13 марта 2024, 16:21 Врач Чернова рассказала, что болезни ЖКТ обостряются в межсезонье

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Болезни органов желудочно-кишечного тракта протекают циклично и обычно обостряются в период межсезонья, в том числе весной. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказал врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России Ольга Чернова.

Она предупредила, что весной нужно быть особенно внимательным и прислушиваться к любым изменениям в своем организме. При возникновении любых неприятных ощущений нужно сразу обращаться к специалисту.

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«В межсезонье обострение хронического гастрита, панкреатита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки связано со снижением иммунных сил организма», — рассказала врач.

Как добавил RT, весной людям с проблемами с ЖКТ стоит есть меньше острого, жареного, а также маринованных блюд и жирного.

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