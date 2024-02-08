08 февраля 2024, 12:34
Врач Чернов: избыточное потребление мяса провоцирует образование камней в почках
Чрезмерное употребление мяса или белка может стать причиной развития мочекаменной болезни. Об этом сообщил кандидат медицинских наук Кирилл Чернов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
По словам специалиста, также спровоцировать заболевание может некачественная вода. Основным симптомом образования камней в почках считается резкая, приступообразная боль в поясничной области с одной стороны.
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Для профилактики болезни Чернов посоветовал поддерживать водный баланс.
Врачи
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