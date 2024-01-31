Здоровье 31 января 2024, 16:01 Врач Черников не стал развеивать миф о решении проблем со здоровьем у женщин после родов

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Многие врачи советуют женщинам родить ребенка, чтобы избавиться от некоторых проблем со здоровьем. Не стоит считать подобные суждения мифом, сообщил акушер-гинеколог Алексей Черников в беседе с Life.

По словам специалиста, во время беременности выделяется гормон прогестерон. Он снижает тонус гладкомышечных клеток, повышает проницаемость сосудистой стенки и оказывает противовоспалительное действие.

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При отсутствии прогестерона патологии в ткани вследствие мутаций продолжат разрастаться, что не очень хорошо. В этом плане беременность станет отличным вариантом терапии, отметил Черников.