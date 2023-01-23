Здоровье 23 января 2023, 14:24 Врач Черкасова рассказала, сколько должен длиться дневной сон Врач София Черкасова: при качественном сне ночью человеку достаточно 20 минут дневного сна freepik

Читать 360tv в

Сон в дневное время поможет организму перезагрузиться, восстановить энергию и приступить к делам с новыми силами. Об оптимальной продолжительности дневного сна рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова в беседе с RT.

По словам специалиста, норма необходимой продолжительности дневного сна во многом зависит от качества сна ночью. В случае, если у человека нет проблем с засыпанием в ночное время суток, то для полного восстановления организма днем ему достаточно будет прилечь на 15-20 минут. При дефиците сна человеку необходимо поспать около часа.

Реклама

По данным «Известий», лучше всего не ложиться на дневной сон после 15:00, в таком случае у человека могут возникнуть проблемы с засыпанием ночью.

Реклама