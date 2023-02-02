Здоровье 02 февраля 2023, 19:01 Врач Черкасова рассказала, как в короткие сроки восстановить режим сна Сомнолог Софья Черкасова: сбитый режим можно восстановить за одну ночь без сна

Читать 360tv в

Нарушения режима сна негативно сказываются на повседневной деятельности человека. Восстановить сбитый режим можно всего за одну ночь без сна, сообщила врач-сомнолог Софья Черкасова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, суть метода заключается в том, чтобы продержаться всю ночь без сна и на следующий день лечь в правильное время. Такой быстрый и действенный способ подойдет здоровым и молодым людям.

Реклама

Как сообщило Nation News, также восстановить режим сна можно, если ежедневно вставать на 30 минут раньше будильника.