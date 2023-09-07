Здоровье 07 сентября 2023, 17:48 Врач Черемушкин: здоровому человеку не нужно принимать витамины в период смены сезонов

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С наступлением осени начинается сезон простудных заболеваний, многие люди для профилактики начинают пить БАДы и витамины. Здоровому человеку необходимости принимать их нет, сообщил врач Сергей Черемушкин в беседе с Life.

По словам специалиста, избежать ОРВИ помогут правильное питание и активный образ жизни. Эффективность приема БАДов и витаминов для поддержания иммунитета в период смены сезонов на данный момент не доказана.

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Прежде чем назначать себе разнообразные добавки, следует проконсультироваться с врачом, добавил Черемушкин.