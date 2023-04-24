Здоровье 24 апреля 2023, 15:55 Врач Черемушкин заявил, что чаще всего рак распространяется на коже

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Чаще всего рак поражает кожу. Такой информацией поделился кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По словам медика, провоцировать рак кожи может солнце, а также воздействие химических веществ. Кроме того, часто онкологическое заболевание распространяется на легкие. В 40% случаев оно развивается из-за курения, так как человек «загоняет» в организм высокую концентрацию вредных веществ.