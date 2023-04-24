24 апреля 2023, 15:55
Врач Черемушкин заявил, что чаще всего рак распространяется на коже
Чаще всего рак поражает кожу. Такой информацией поделился кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин. Об этом сообщил «ФедералПресс».
По словам медика, провоцировать рак кожи может солнце, а также воздействие химических веществ. Кроме того, часто онкологическое заболевание распространяется на легкие. В 40% случаев оно развивается из-за курения, так как человек «загоняет» в организм высокую концентрацию вредных веществ.
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