Здоровье 30 июня 2023, 14:10 Врач Черемушкин: подсластитель аспартам может вызвать сахарный диабет

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Подсластитель аспартам, который добавляется в сладкие газированные напитки, с малой долей вероятности может вызвать онкологические заболевания. Вещество также может стать причиной ожирения и сахарного диабета, сообщил врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с News.ru.

По словам специалиста, аспартам оказывает побочные эффекты на эндокринные органы. Для заключения об опасности вещества специалистам необходимо тщательно изучить его состав.

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Врач отметил, что даже в случае признания аспартама канцерогеном, прямое канцерогенное воздействие вещества вряд ли допустят.