Здоровье 11 мая 2023, 18:24 Врач Черемушкин назвал острый лейкоз самым быстроразвивающимся онкологическим заболеванием

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Острый лейкоз, возникающий в костном мозге в результате мутации стволовой клетки крови, является одним из самых быстроразвивающихся онкологических заболеваний. Об этом сообщил онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, клетки кроветворной системы разносятся с огромной скоростью, поэтому при остром лейкозе счет идет буквально на недели.

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Врач отметил, что некоторые стволовые клетки могут созревать годами, в редких случаях они не способны метастазировать.