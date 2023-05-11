11 мая 2023, 18:24
Врач Черемушкин назвал острый лейкоз самым быстроразвивающимся онкологическим заболеванием
Острый лейкоз, возникающий в костном мозге в результате мутации стволовой клетки крови, является одним из самых быстроразвивающихся онкологических заболеваний. Об этом сообщил онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, клетки кроветворной системы разносятся с огромной скоростью, поэтому при остром лейкозе счет идет буквально на недели.
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Врач отметил, что некоторые стволовые клетки могут созревать годами, в редких случаях они не способны метастазировать.
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