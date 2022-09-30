Врач Чедия рассказала, о чем может говорить резкое изменение пищевых привычек | 360°

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Врач Чедия рассказала, о чем может говорить резкое изменение пищевых привычек

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Внезапное изменение пищевых привычек может указывать на проблемы в организме. Об этом «ФедералПресс» рассказала врач Елена Чедия.

«Если окружающая среда не меняется, а чего-то нового хочется, то организм нужно слушать», — отметила врач.

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Если организм начинает «просить» продуктов, которые раньше есть не хотелось, это повод сходить к врачу на обследование. Резкое изменение пищевых привычек и вкусов может говорить о недостатке витаминов или обезвоживании.

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