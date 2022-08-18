Врач Чаленко усомнилась в лечении вирусов с помощью Coca-Cola

Главный врач сети клиник «Династия», инфекционист Татьяна Чаленко в беседе с Ura.ru заявила, что Coca-Cola не помогает в лечении ротавирусной инфекции, как полагают многие европейские врачи.

Как сообщила медик, Coca-Cola — агрессивный напиток, который может усугубить ситуацию.

«На самом деле есть наблюдения европейских врачей, что при употреблении Coca-Cola уменьшается интоксикация, уходит тошнота и так далее, но никаких достоверных данных, исследований, подтверждающих это, конечно же, нет. Почему такие мифы существуют, что напиток помогает, потому что в нем содержится ортофосфорная кислота, которая якобы препятствует размножению ротовирусной инфекции. Но мы, конечно же, не рекомендуем лечить это заболевание Coca-Cola. Это агрессивный напиток, который может усугубить ситуацию», — сказала она.

Чаленко посоветовала восстанавливать организм после ротовирусной инфекции солевыми растворами, пробиотиками и ферментотерапией.