Здоровье 29 ноября 2023, 14:22 Врач Чайкин: чай и кофе мешают усваиваемости витаминов и БАДов

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Витамины и БАДы могут плохо усваиваться из-за их употребления вместе с чаем и кофе. Об этом сообщил врач-терапевт Константин Чайкин в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, также усваиваемость препаратов снижается при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта и при приеме антибиотиков.

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Чайкин отметил, что витамины лучше всего принимать в первой половине дня во время еды. Подбирать витаминный комплекс и назначать дозировки должен исключительно врач, сообщило Utro.ru.