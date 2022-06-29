Врач Быханова рассказала, какие факторы негативно влияют на кожу летом

В летний период многие факторы могут негативно сказаться на состоянии кожи. Врач-дерматовенеролог, врач-косметолог «СМ-Клиника» Ольга Быханова рассказала, чего стоит опасаться во время жаркой погоды. Об этомс сообщило РИАМО.

По словам специалиста, большую опасность представляют насекомые. Укусы способны спровоцировать аллергию. При этом насекомые являются переносчиками различных заболеваний.

Растения также могут навредить состоянию кожи. К примеру, борщевик вызывает серьезные ожоги под воздействием солнечных лучей. Жаркая погода также опасна при наличии лишнего веса.

«У тучных людей из-за повышения потливости часто развиваются микозы (грибковые поражения кожи — прим. ред.). <…> Появление любых высыпаний — это повод обратиться к врачу. Не видя и не зная характер высыпаний, поставить диагноз не представляется возможным», — пояснила Быханова.

Эксперт заявила, что чтобы защитить кожу, необходимо соблюдать ряд правил: очищать, увлажнять, а также использовать легкий крем с SPF-защитой.