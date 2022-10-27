Врач Бычкова заявила, что разные виды анемий требуют дифференциальной диагностики | 360°

Здоровье 27 октября 2022, 15:40 Врач Бычкова заявила, что разные виды анемий требуют дифференциальной диагностики

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Чаще всего анемия возникает у женщин из-за нехватки в организме железа. Об этом NEWS.ru рассказала врач-гематолог Светлана Бычкова. При этом специалист предупредила, что разные виды этого заболевания требуют дифференциальной диагностики.

Помимо анализов крови, медик посоветовала проверить органы ЖКТ, а также взять консультацию у гинеколога и иммунолога.

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«В наше время очень активно смотрят ферритин и предлагают его лечить. Но ферритин никто не лечит, лечить надо болезнь [анемию]. Приходит много пациентов, которые говорят, что все нормально, только сниженный ферритин, полечите его. Это неправильно», — добавила специалист.

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Она подчеркнула, что в зависимости от вида анемии лечащий доктор назначает необходимые препараты железа.