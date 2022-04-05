Врач Бычкова рассказала о признаках рака крови на ранних стадиях

Определить наличие рака крови можно на основе первичного исследования анализа крови. Такой информацией поделилась врач-гематолог Светлана Бычкова. Об этом сообщила, передала «Вечерняя Москва».

Медик подчеркнула, что в начале заболевания в крови сокращается количество эритроцитов. В дальнейшем это приводит к анемии. Кроме того, показатели гемоглобина падают до 30−60 граммов на литр, сообщила «СвободнаяПресса».

«Наблюдаются у больного и клинические проявления. Например, появляется немотивированная лихорадка, субфебрильная температура, то есть повышенная в пределах 37,1−38 градуса на протяжении длительного времени», — подчеркнула медик.