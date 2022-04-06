Врач Бузунов рассказал, о чем может говорить наличие бессонницы

Бессоница является крайне неприятным состоянием, которое, к тому же, может свидетельствовать о наличии депрессии. Сомнолог Роман Бузунов заявил, что при частом пробуждении ночью и недосыпах стоит обратиться к специалисту. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на YouTube-канал медика.

Специалист подчеркнул, что начальные признаки заболевания обычно не вызывают беспокойства. У человека возникают проблемы с засыпанием в определенное время. Кроме того, могут начаться пробуждения посреди ночи. Причина такого состояния как правило скрывается в наличии стресса или тревоги.

При депрессии человек может потерять концентрацию на желании заснуть и надолго погрузиться в собственные переживания. При этом остановить подобный процесс бывает крайне сложно.

Медик посоветовал обратиться к врачу в случае возникновения первых симптомов бессоницы. Специалист поможет вам определить причины такого состояния, а также назначит необходимые методы лечения.