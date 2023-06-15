Здоровье 15 июня 2023, 22:04 Врач Бузунов рассказал, как спать, чтобы сохранить здоровье Врач Бузунов посоветовал не пить кофе перед сном

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Здоровый сон благоприятно влияет на все процессы в организме, улучшая здоровье и состояние в целом. Врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов в беседе с Neva.Today рассказал, как правильно спать.

Специалист пояснил, что некачественный сон негативно сказывается на эффективности труда. По словам Бузунова, жертвовать сном ради других дел не стоит. Очень важно соблюдать режим сна и бодрствования. Перед тем, как отправляться в кровать, лучше отказаться от кофе и алкоголе. Также врач порекомендовал проветривать комнату и выбирать удобный матрас и подушку.