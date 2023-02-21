Здоровье 21 февраля 2023, 22:17 Врач Бузник рассказала о причинах астении Невролог Бузник заявила, что синдрому хронической усталости может вызвать астению

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Причиной астении может стать синдрому хронической усталости. Таким мнением поделилась невролог, рефлексотерапевт, реабилитолог, кандидат медицинских наук Галина Бузник. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Медик пояснила, что астения представляет из себя спонтанную вялость без конкретной причины. Как правило, она не связана с физическими нагрузками или психологическим перегрузом. При этом такое состояние является болезнью. После отдыха оно не прекращается.

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«Астения имеет несколько форм. Ее лечат в основном специалисты-неврологи. Подход лечения очень комплексный. Это не только медикаментозная терапия, но и саморегуляция организма», — пояснила медик.

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