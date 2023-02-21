21 февраля 2023, 22:17
Врач Бузник рассказала о причинах астении
Невролог Бузник заявила, что синдрому хронической усталости может вызвать астению
Причиной астении может стать синдрому хронической усталости. Таким мнением поделилась невролог, рефлексотерапевт, реабилитолог, кандидат медицинских наук Галина Бузник. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Медик пояснила, что астения представляет из себя спонтанную вялость без конкретной причины. Как правило, она не связана с физическими нагрузками или психологическим перегрузом. При этом такое состояние является болезнью. После отдыха оно не прекращается.
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«Астения имеет несколько форм. Ее лечат в основном специалисты-неврологи. Подход лечения очень комплексный. Это не только медикаментозная терапия, но и саморегуляция организма», — пояснила медик.
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