15 апреля 2024, 15:40
Врач Бутенко: доктора различных специализаций должны уметь выявлять признаки рака
Все врачи вне зависимости от выбранной специальности должны обладать базовыми знаниями по выявлению онкологических заболеваний. Об этом сообщил доктор медицинских наук Алексей Бутенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Онкологи без очень тесного и дружественного взаимодействия со всеми остальными специалистами просто задохнутся», — подчеркнул он.
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Врачам стоит относиться к любым жалобам пациента с большим вниманием и подозрением вне зависимости от его возраста. Обучать этому докторов можно на специальных семинарах, добавил Бутенко.
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