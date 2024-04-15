Здоровье 15 апреля 2024, 15:40 Врач Бутенко: доктора различных специализаций должны уметь выявлять признаки рака

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Все врачи вне зависимости от выбранной специальности должны обладать базовыми знаниями по выявлению онкологических заболеваний. Об этом сообщил доктор медицинских наук Алексей Бутенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Онкологи без очень тесного и дружественного взаимодействия со всеми остальными специалистами просто задохнутся», — подчеркнул он.

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Врачам стоит относиться к любым жалобам пациента с большим вниманием и подозрением вне зависимости от его возраста. Обучать этому докторов можно на специальных семинарах, добавил Бутенко.