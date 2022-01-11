Врач Бутаев заявил, что крещенские купания противопоказаны людям с заболеваниями сердца и ЛОР-органов

Главный врач Видновской РКБ Бутай Бутаев заявил, что, отправляясь на крещенские купания, необходимо соблюдать определенные правила. Об этом сообщило «Радио 1».

Несмотря на то, что кратковременные погружения в ледяную воду полезны для иммунитета, для этих купаний необходима специальная подготовка. По словам медика, в ледяную прорубь ни в коем случае нельзя залазить беременным, а также людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями ЛОР-органов, написало «Утро.ру».

«Кратковременное погружение в ледяную воду или закаливание — вплоть до моржевания — полезны. По статистике закаленные люди меньше болеют ОРВИ и другими простудными заболеваниями. Однако важно помнить, что купание в проруби возможно только если человек здоров и его организм подготовлен к действию холода — то есть человек закалялся», — уточнил Бутаев.