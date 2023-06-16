Здоровье 16 июня 2023, 13:44 Врач Бурнацкая рассказала, при каких заболеваниях не стоит посещать баню Врач Бурнацкая посоветовала людям с мерцательной аритмией не посещать баню

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Посещение бани с некоторыми заболеваниями может быть крайне опасным. Врач Светлана Бурнацкая рассказала, в каком случае лучше отказаться от такого вида отдыха. Об этом сообщило РИАМО.

Специалист рассказала, что воздержаться от похода в баню стоит в случае мерцательной аритмии. Также отказаться от водных процедур стоит при наличии нарушений функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

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Опасным может стать поход в баню и при онкологических заболеваниях, написал «Царьград».