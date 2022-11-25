Здоровье 25 ноября 2022, 06:00 Врач Бурнацкая рассказала о пользе жирной рыбы Терапевт Бурнацкая заявила, что жирная рыба является источником полезных веществ Unsplash

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Употребление жирной рыбы помогает восполнить недостаток полезных витаминов и микроэлементов. Таким мнением поделилась врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Светлана Бурнацкая. Об этом сообщило РИАМО.

Специалист пояснила, что наше здоровье в большой степени зависит от продуктов питания. За счет изменения рациона можно значительно улучшить самочувствие. Помимо рыбы, медик порекомендовала употреблять икру, печень трески, морскую капусту, говяжью печень, сыры, молочные продукты.

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Например, в сырах, молочке, шпротах, орехах, сухофруктах, овощах и зелени содержится большое количество кальция.

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Бурнацкая отметила, что питание должно быть разнообразным, чтобы человек мог получать из нее все необходимые для организма вещества. Зимой специалист посоветовала увеличить общий калораж рациона, так как в это время тело затрачивает больше калорий на поддержание температурного баланса, написали Daily Moscow.