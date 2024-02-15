Здоровье 15 февраля 2024, 17:19 Врач Бурнацкая назвала постоянные перекусы вредной привычкой офисных работников

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Замена полноценных приемов пищи быстрыми перекусами считается одной из главных вредных привычек офисных работников. Об этом сообщила врач-терапевт Светлана Бурнацкая в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, сотрудники офисов не придерживаются режима питания по разным причинам: кто-то ссылается на чрезмерно плотный график, кому-то лень дойти до столовой. В таких случаях на помощь приходят батончики и сэндвичи, регулярное потребление которых вредит здоровью.

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Чтобы избежать перекусов на работе, врач посоветовала ходить на обед в столовую или брать на работу приготовленную дома еду, сообщил «ФедералПресс».