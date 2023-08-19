Здоровье 19 августа 2023, 00:54 Врач Бурякова заявила, что малина обладает жаропонижающим действием

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Во время лечения ОРВИ многие советуют есть малиновое варенье. Врач диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова рассказала, действительно ли оно так полезно при лечении заболеваний. Об этом сообщила ТСН24.

Специалист пояснила, что свежая малина содержит вещества, которые выступают природными антибиотиками. Ягода обладает противовоспалительным и противовирусным действием. Также она богата витаминами С и группы B.

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А вот варенье из-за большого содержания сахара в своем составе является не столь полезным, заметила диетолог.

«Единственный вариант сделать безопасное варенье — использовать природные подсластители — например, стевию. Таким образом мы сможем избежать вредного воздействия сахара и получить всю пользу, которая в ней содержится», — отметила Бурякова.