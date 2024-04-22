Здоровье 22 апреля 2024, 13:47 Врач Бурякова: употребление попкорна может обернуться гормональными нарушениями

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Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова рассказала о вреде частого употребления попкорна. Сами зерна кукурузы положительно влияют на организм, а опасность представляют добавки, пояснила эксперт в беседе с «ТСН24».

По ее словам, соль, сахар, консерванты и усилители вкуса могут спровоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта. Кроме того, такие вещества перегружают систему детокса, что порой приводит к гормональным нарушениям, добавила врач.

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В качестве полезной альтернативы она предложила овощные чипсы, орехи или сухофрукты в небольшом количестве.